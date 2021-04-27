Son dakika gündem: Aydın'da otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı
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Son dakika gündem: Aydın'da otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı

Son dakika gündem: Aydın'da otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı
Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Aydın'ın İncirliova ilçesinde otomobilin çarptığı 7 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde otomobilin çarptığı 7 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırıldı.

A.Y'nin kullandığı 09 KN 777 plakalı otomobil, Aydın-İzmir kara yolu Koçarlı Kavşağı mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan 7 yaşındaki yabancı uyruklu N.Ö'ye çarptı.

Kazada ağır yaralanan çocuk, 112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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