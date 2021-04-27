Son dakika gündem: Aydın'da otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı
Son dakika haberine göre Aydın'ın İncirliova ilçesinde otomobilin çarptığı 7 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırıldı.
Aydın'ın İncirliova ilçesinde otomobilin çarptığı 7 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırıldı.
A.Y'nin kullandığı 09 KN 777 plakalı otomobil, Aydın-İzmir kara yolu Koçarlı Kavşağı mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan 7 yaşındaki yabancı uyruklu N.Ö'ye çarptı.
Kazada ağır yaralanan çocuk, 112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol