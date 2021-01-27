Son dakika gündem: Aydın'da kaza sonrası kontrolden çıkan otomobil lokantaya girdi
Son dakika gündem haberine göre Aydın'ın Efeler ilçesinde, çarpışan iki otomobilden birinin iş yerine girdiği trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde, çarpışan iki otomobilden birinin iş yerine girdiği trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Mustafa Çok yönetimindeki 09 AEB 004 plakalı otomobil ile Eniz Çivril idaresindeki 09 UC 315 otomobil Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi'nde çarpıştı.
Kaza yapan otomobillerden biri savrularak, kapalı olan lokantaya girerek durdu.
Bölgedeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan araç sürücüleri ambulansla Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol