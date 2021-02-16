Son dakika gündem: Aydın'da "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi tanıtıldı

Gelen son dakika haberlerine göre Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesinin tanıtımını yaptı.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesinin tanıtımını yaptı.

Aydın Valiliğinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Aksoy, vatandaşlardan İçişleri Bakanlığı'nın "UYUMA" adlı mobil uygulamasını kullanmalarını istedi.

Uyuşturucu ile topyekun bir mücadeleye ihtiyaç duyulduğunu aktaran Aksoy, uygulamayla ihbarda bulunan kişilerin bilgilerinin gizli kalacağını belirtti.

Türkiye'de narkotik suçlarla mücadelede önemli çalışmalar gerçekleştirildiğini ifade eden Aksoy, şunları kaydetti:

"Uyuşturucuyla bağımlılıkla mücadelede herkese önemli görev ve sorumluluklar düşüyor. Bu anlamda geliştirilen 'UYUMA' uygulamasıyla herkesin, bulunduğu bölgedeki durumu bildirebileceği bir mekanizma geliştirildi. İhbarda bulunan kişilerin kimlikleri kesinlikle gizli tutulmaktadır. Bu anlamda vatandaşlarımızın daha duyarlı hale gelmesine katkı sağlayacaktır. Temennimiz çok sayıda kişinin bu programı indirmesi ve olumsuz bir durum tespit ettiğinde ilgili birimlerle bunu paylaşmasıdır. Madde bağımlılığıyla, narkotik suçlarla mücadelede hepimize düşen görevleri yerine getirilmesinden ibarettir. Özellikle 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' projemiz oldukça önem atfettiğimiz önemli bir projedir."

Narkotik suçlara bulaşan bireylerin, anneleri tarafından gözlemlenmesi gerektiğini belirten Aksoy, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının bilinçlendirme çalışmalarına devam edeceğini söyledi.

Aydın'da, 29 Ocak'tan itibaren çocukların sokaklarda çalışması ve dilendirilmesini de yasakladıklarını anımsatan Aksoy, ilgili birimler tarafından da çalışmaların yürütüldüğünü belirtti.

Toplantıya İl Jandarma Komutanı Mesut İnan, İl Emniyet Müdürü Suat Ekici ile şube müdürleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol