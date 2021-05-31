Son dakika gündem: Aydın'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
Son dakika haber: Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Cemal Akyürek'in (65) kullandığı 09 AAL 910 plakalı traktör, Kızılca Mahallesi'ndeki incir bahçesinde çalıştığı esnada, önceden açılan çukura devrildi.
Haber verilmesiyle bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Akyürek, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Nazilli Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun