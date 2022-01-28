Son dakika gündem: Aydın'da devrilen traktördeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika gündem: Aydın'da devrilen traktördeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

AA, Ferdi Uzun - Güncel
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Son dakika gündem: Aydın'da devrilen traktördeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Son dakika haberleri... Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

BOZDOĞAN, AYDIN (AA) - Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Hıdırbaba Mahallesi'ndeki Beşoluk mevkisinde F.Ç'nin kullandığı 09 E 4855 plakalı traktör, kontrolden çıkarak devrildi.

Araçta yolcu olarak bulunan Günnur Şimşek (57) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü F.Ç, yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / Ferdi Uzun - Güncel

Bozdoğan, Aydın, Güncel, Haber

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