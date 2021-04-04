Son dakika gündem: Aydın'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Son dakika haberler: Aydın'ın Efeler ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Zafer Mahallesi'nde Y.E. ile Ö.M. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.E. yanında bulunan silahla Ö.M'yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ö.M'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Şüpheli, mahalle ve çarşı bekçileri tarafından silahıyla yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol