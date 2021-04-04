Son dakika gündem: Aydın'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika gündem: Aydın'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Aydın'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Son dakika haberler: Aydın'ın Efeler ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Zafer Mahallesi'nde Y.E. ile Ö.M. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.E. yanında bulunan silahla Ö.M'yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ö.M'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Şüpheli, mahalle ve çarşı bekçileri tarafından silahıyla yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Fuat Oktay Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Demet Akalın Şeyma Subaşı Burcu Biricik
Spor Cenk Tosun Erol Bulut Ozan Tufan Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mehmet Nuri Emin Bilmez
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Aydın'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2021 23:52:35. #1.14#
title