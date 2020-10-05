Son dakika gündem: Aydın'da çamlık ve zeytinlik alandaki yangın söndürüldü
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Son dakika gündem: Aydın'da çamlık ve zeytinlik alandaki yangın söndürüldü

05.10.2020 00:45 | Son Güncelleme: 05.10.2020 00:45
Son dakika gündem: Aydın'da çamlık ve zeytinlik alandaki yangın söndürüldü

Son dakika gündem haberi: Aydın'ın Söke ilçesinde çam ve zeytin ağaçlarının olduğu arazide çıkan yangın kontrol altına alındı.

Aydın'ın Söke ilçesinde çam ve zeytin ağaçlarının olduğu arazide çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yenikent Mahallesi'nde çam ve zeytin ağaçlarının bulunduğu bir arazide henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu söndürüldü.

Söke Orman İşletme Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle 3 dönümlük alanda zarar oluştu.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma yapılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Ölmez

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