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Son dakika gündem: Aydın'da büyükbaş besi çiftliğinde çıkan yangın söndürüldü

AA, Gökhan Düzyol - Güncel
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Son dakika gündem: Aydın'da büyükbaş besi çiftliğinde çıkan yangın söndürüldü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Aydın'ın İncirliova ilçesinde büyükbaş besi çiftliğinde çıkan yangın hasara yol açtı.

İNCİRLİOVA, AYDIN (AA) - Aydın'ın İncirliova ilçesinde büyükbaş besi çiftliğinde çıkan yangın hasara yol açtı.

Yazıdere Mahallesi'nde bir besi çiftliğinin depo kısmında henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince 5 araçla müdahale edilerek söndürülen yangın, besi çiftliğinde hasara yol açtı.

Son dakika gündem: Aydın'da büyükbaş besi çiftliğinde çıkan yangın söndürüldü

AA / Gökhan Düzyol - Güncel

İncirliova, İtfaiye, Yangın, Aydın, Güncel, Haberler

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