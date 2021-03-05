Son dakika gündem: Aydın'da bir sokak karantinaya alındı
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Son dakika gündem: Aydın'da bir sokak karantinaya alındı

05.03.2021 20:03 | Son Güncelleme: 05.03.2021 20:06
Son dakika gündem: Aydın'da bir sokak karantinaya alındı

Son dakika gündem haberine göre Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir sokakta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir sokakta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Efeler Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Eğrikavak Mahallesi'nde son zamanlarda Kovid-19 vakaları ve temaslı sayılarında artış tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği karantinaya alınan Pınar Sokak'a 5 Mart'tan itibaren giriş ve çıkışların yasaklandığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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