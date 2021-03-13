Son dakika gündem: Aydın'da bebek bezine sakladıkları uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi tutuklandı
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Son dakika gündem: Aydın'da bebek bezine sakladıkları uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi tutuklandı

13.03.2021 20:45 | Son Güncelleme: 13.03.2021 20:50
Son dakika gündem: Aydın'da bebek bezine sakladıkları uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi tutuklandı

Bir son dakika haberine göre Aydın'ın Efeler ilçesinde, çocuk bezine sakladıkları uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde, çocuk bezine sakladıkları uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aydın-İzmir kara yolu otoyol kavşağında daha önce takip edilen bir otomobili durdurdu.

Araçtaki E.B. ve eşi H.B. ile sürücü M.Y. gözaltına alındı.

Araçta yapılan aramada, bebek bezinin içine saklanmış 252 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

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