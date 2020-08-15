Son dakika gündem: Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden minibüs şoförlerine maske desteği
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Son dakika gündem: Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden minibüs şoförlerine maske desteği

Gelen son dakika haberlerine göre Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının ülkemizde ilk kez duyulmasından itibaren etkin bir mücadele yürüten Aydın Büyükşehir Belediyesi, Nazilli ilçesinde toplu taşıma hizmeti veren şoför esnafına hijyen seti desteğinde bulundu.

Son dakika gündem: Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden minibüs şoförlerine maske desteği
15.08.2020 11:12 | Son Güncelleme: 15.08.2020 11:32

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının ülkemizde ilk kez duyulmasından itibaren etkin bir mücadele yürüten Aydın Büyükşehir Belediyesi, Nazilli ilçesinde toplu taşıma hizmeti veren şoför esnafına hijyen seti desteğinde bulundu.

İl genelinde yaptığı dezenfeksiyon çalışmaları ve temizlik uygulamalarıyla esnaf ve vatandaşların takdirini kazanan Aydın Büyükşehir Belediyesi, hijyen seti desteğini sürdürüyor. Nazilli Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Mustafa Esenay'ı ziyaret eden Aydın Büyükşehir Belediyesi Doğu Bölgesi Koordinatörü Yüksel Macaroğlu minibüs şoförlerine dağıtılmak üzere Esenay'a hijyen setlerini teslim etti.

İlçede görev yapan minibüs şoförlerinin hijyen konusunda çok dikkatli olduğunu söyleyen Esenay, "Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu ve ekibine çok teşekkür ederim. Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden hijyen setlerini teslim aldık, tüm üyelerimize tek tek dağıtacağız" dedi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

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