Son dakika gündem: Ayda Gezgin, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı
03.11.2020 15:34 | Son Güncelleme: 03.11.2020 15:39
Edinilen son dakika gelişmesine göre -Ayda Gezgin'in hastane odasındaki fotoğrafları İZMİR - İzmir'deki depremin ardından 91 saat sonra Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı enkazından 4 yaşındaki Ayda Gezgin sağ çıkarıldı.
-Ayda Gezgin'in hastane odasındaki fotoğrafları İZMİR - İzmir'deki depremin ardından 91 saat sonra Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı enkazından 4 yaşındaki Ayda Gezgin sağ çıkarıldı. Gezgin, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı