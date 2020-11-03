Son dakika gündem: Ayda Gezgin, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı
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Son dakika gündem: Ayda Gezgin, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı

03.11.2020 15:34 | Son Güncelleme: 03.11.2020 15:39

Edinilen son dakika gelişmesine göre -Ayda Gezgin'in hastane odasındaki fotoğrafları İZMİR - İzmir'deki depremin ardından 91 saat sonra Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı enkazından 4 yaşındaki Ayda Gezgin sağ çıkarıldı.

-Ayda Gezgin'in hastane odasındaki fotoğrafları İZMİR - İzmir'deki depremin ardından 91 saat sonra Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı enkazından 4 yaşındaki Ayda Gezgin sağ çıkarıldı. Gezgin, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Son dakika gündem: Ayda Gezgin, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı
Son dakika gündem: Ayda Gezgin, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı
Son dakika gündem: Ayda Gezgin, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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