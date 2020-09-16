Son dakika gündem: Avusturya'da ırkçı söylemlerde bulunan polise 15 ay hapis cezası
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Son dakika gündem: Avusturya'da ırkçı söylemlerde bulunan polise 15 ay hapis cezası

Son dakika gündem haberine göre Avusturya'nın Graz kentinde ırkçı söylemlerde bulunduğu iddiasıyla yargılanan polis memuru, 15 ay hapis ve 1260 avro para cezasına çarptırıldı.

Son dakika gündem: Avusturya'da ırkçı söylemlerde bulunan polise 15 ay hapis cezası
16.09.2020 19:39 | Son Güncelleme: 16.09.2020 19:42

Avusturya'nın Graz kentinde ırkçı söylemlerde bulunduğu iddiasıyla yargılanan polis memuru, 15 ay hapis ve 1260 avro para cezasına çarptırıldı.

Avusturya kamu yayıncı kuruluşu ORF'nin haberine göre, bir polis memuru hakkında ırkçı, yabancı karşıtı ve Nazi söylemlerinde bulunduğu iddiasıyla Graz Bölge Mahkemesinde görülen dava karara bağlandı.

Kendisine yöneltilen "Nazi propagandası ve ırkçılık" suçlamalarını kabul etmeyen polis memuruna, 15 ay hapis ve 1260 avro para cezası verildi.

Habere göre, Graz savcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında söz konusu kişinin evinde yapılan aramada, sanığın Nazi lideri Adolf Hitler'e hayranlığını gösteren unsurlar ve cep telefonunda Hitler'e ait fotoğraflar bulundu. Ayrıca duruşmada tanık olarak dinlenenler, sanığın birçok kez ırkçı ve yabancı karşıtı söylemler kullandığına şahit olduklarını ifade etti.

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Kaynak: AA

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