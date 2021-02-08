Son dakika gündem: Avustralya'dan Myanmar'a "darbe sonrası gözaltına alınan Avustralya vatandaşını bırakın" çağrısı
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Son dakika gündem: Avustralya'dan Myanmar'a "darbe sonrası gözaltına alınan Avustralya vatandaşını bırakın" çağrısı

08.02.2021 11:49 | Son Güncelleme: 08.02.2021 11:52
Son dakika gündem: Avustralya'dan Myanmar'a

Son dakika gündem haberi: Avustralya, Myanmar'da 1 Şubat'ta gerçekleştirilen askeri darbe sonrası gözaltına alınan, devrik Aung San Suu Çii hükümetinde ekonomi danışmanı olarak görev yapan Sean Turnell'in derhal serbest bırakılmasını istedi.

Avustralya, Myanmar'da 1 Şubat'ta gerçekleştirilen askeri darbe sonrası gözaltına alınan, devrik Aung San Suu Çii hükümetinde ekonomi danışmanı olarak görev yapan Sean Turnell'in derhal serbest bırakılmasını istedi.

Dışişleri Bakanı Marise Payne, Avustralya vatandaşı Profesör Sean Turnell'in derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Payne, Mynmar ile askeri bağların gözden geçirildiğini ifade etti.

Turnell'in gözaltına alındığını kendilerine sosyal medya üzerinden haber verdiğini belirten arkadaşları, danışmandan o günden beri haber alamadıklarını söyledi.

Macquarie Üniversitesi ekonomi profesörü ve Myanmar uzmanı Monique Skidmore, arkadaşı Turnell'in, Myanmar'ın devrik lideri Aung San Suu Çii ve üst düzey yöneticiler ile yakın ilişki içinde olduğu için gözaltına alındığını iddia etti.

Öte yandan ekonomist Tim Harcourt ise Avustralyalı diplomatların, Turnell'i ülkeden çıkarmak için Yangon Havalimanı'na götürmek üzere harekete geçtiği sırada Myanmar askerlerinin, danışmanı kaldığı otelden almaya geldiklerini ifade etti.

Sean Turnell, askeri darbenin gerçekleştiği sırada Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şimdilik güvende olduğunu ancak yaşananların Myanmar halkı için ifade ettiği anlamdan üzüntü duyduğunu belirterek, Myanmarlıların çok daha iyisini hak ettiğini vurgulamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

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