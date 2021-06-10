Son dakika gündem: Avustralya'da şiddetli rüzgar ve sel 200 binden fazla haneyi elektriksiz bıraktı
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Son dakika gündem: Avustralya'da şiddetli rüzgar ve sel 200 binden fazla haneyi elektriksiz bıraktı

Son dakika gündem: Avustralya'da şiddetli rüzgar ve sel 200 binden fazla haneyi elektriksiz bıraktı
Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Avustralya'nın Victoria eyaletinde etkili olan şiddetli rüzgar ve sel nedeniyle 200 binden fazla ev elektriksiz kaldı.

Avustralya'nın Victoria eyaletinde etkili olan şiddetli rüzgar ve sel nedeniyle 200 binden fazla ev elektriksiz kaldı.

Victoria'da gece saatlerinde hızı saatte yaklaşık 119 kilometreye ulaşan rüzgar ve sağanak etkili oldu.

Sağanağın sele dönüştüğü Victoria'da bazı otoyollar ulaşıma kapanırken, ağaçlar devrildi.

Söz konusu olumsuz hava şartları nedeniyle can kaybı yaşanmazken, 200 binden fazla hanenin elektriği kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı

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Son dakika gündem: Avustralya'da şiddetli rüzgar ve sel 200 binden fazla haneyi elektriksiz bıraktı - Haberler
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