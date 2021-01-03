Son dakika gündem: Avustralya'da Kovid-19 vakalarının arttığı Sydney çevresine seyahat kısıtlamaları getirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika gündem: Avustralya'da Kovid-19 vakalarının arttığı Sydney çevresine seyahat kısıtlamaları getirildi

03.01.2021 17:53 | Son Güncelleme: 03.01.2021 17:56
Son dakika gündem: Avustralya'da Kovid-19 vakalarının arttığı Sydney çevresine seyahat kısıtlamaları getirildi

Son dakika habere göre Avustralya'da eyalet yönetimleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yükselişe geçtiği Yeni Güney Galler eyaletinin merkezi Sydney kenti ve çevresindeki yerleşimlere seyahat kısıtlamaları getirdi.

Avustralya'da eyalet yönetimleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yükselişe geçtiği Yeni Güney Galler eyaletinin merkezi Sydney kenti ve çevresindeki yerleşimlere seyahat kısıtlamaları getirdi.

Başkent Canberra'yı içeren Avustralya Başkent Bölgesi (ACT), Sydney'in kuzey sahil bölgesi, banliyöleri ve bağlı yerleşimlerden gelen kişilerin zorunlu durumlar dışında bölgeye alınmayacağını duyurdu.

Ülkenin güneyindeki Tazmanya eyaleti de Sydney'de ortaya çıkan ve komşu Victoria eyaletine yayılan vakalarla bağlantılı tüm kişilere adaya giriş yasağı getirildiğini açıklamıştı.

Tazmanya yönetimi, daha önce Sydney'in kuzey sahillerinden gelen herkesin adaya girişini yasaklamış, Sydney çevresi ve şehrin güneyindeki Wollongong bölgesinden gelenlere ise varışta 14 gün karantina zorunluluğu getirmişti.

Bu arada, Sydney kaynaklı vakalarla bağlantılı 21 vakanın tespit edildiği Victoria eyaleti de Yeni Güney Galler eyaletinden gelen tüm yolculara sınırlarını kapattı.

Yeni Güney Galler eyaletinde büyük bölümü Sydney'in kuzey sahillerinde ortaya çıkan 161 yeni vaka tespit edilmişti.

Avustralya'da bugüne dek 28 bin 483 Kovid-19 vakası kaydedilirken virüs nedeniyle 909 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Özkoç Süleyman Soylu Selahattin Demirtaş Adil Karaismailoğlu
Magazin Bülent Ersoy Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Yılmaz Erdoğan
Spor Okan Buruk Ryan Babel Ömer Bayram Samet Aybaba Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Ocak Aydın Futbolcu Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Avustralya'da Kovid-19 vakalarının arttığı Sydney çevresine seyahat kısıtlamaları getirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.1.2021 17:57:50. #1.15#
title