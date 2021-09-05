Son dakika gündem: Avustralya'da köpekbalığı saldırısına uğrayan sörfçü hayatını kaybetti
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Son dakika gündem: Avustralya'da köpekbalığı saldırısına uğrayan sörfçü hayatını kaybetti

Son dakika gündem: Avustralya'da köpekbalığı saldırısına uğrayan sörfçü hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Recep Şakar - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinin kuzeyinde, köpekbalığı saldırısına uğrayan sörfçü yaşamını yitirdi.

Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinin kuzeyinde, köpekbalığı saldırısına uğrayan sörfçü yaşamını yitirdi.

Avustralya Yayın Kurumunda (ABC) yer alan habere göre, NSW'nin kuzeyindeki Coffs Harbour kasabasının Emerald Plajı'nda, ismi açıklanmayan erkek sörfçü sabah saatlerinde köpekbalığı saldırasına uğradı.

Ülkede bugün kutlanan Babalar Günü dolayısıyla plajda çok sayıda kişinin bulunduğu sırada gerçekleşen olayda, ağır yaralı olarak kıyıya çıkarılan 30'lu yaşlardaki sörfçü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kol bölgesinden ağır yaralanan sörfçü, sağlık görevlilerinin ve acil servis ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Ambulans görevlisi Chris Wilson, "Ekipler çok zorlu bir durumda inanılmaz derecede cesurlardı. Tüm çabalara rağmen hasta hayata döndürülemedi. Bu sabah sahildeki herkes için yıkıcı oldu." ifadesini kullandı.

Coffs Harbour Belediyesi, olayın meydana geldiği Emerald Plajı'nın yanı sıra bölgedeki Shelly ve Serenity plajlarının 48 saat boyunca kapatıldığını duyurdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Şakar

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