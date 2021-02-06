Son dakika gündem: Avustralya'da 8 çocuklu annenin ev mesaisi büyük ilgi gördü
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Son dakika gündem: Avustralya'da 8 çocuklu annenin ev mesaisi büyük ilgi gördü

06.02.2021 11:59 | Son Güncelleme: 06.02.2021 11:59
Son dakika gündem: Avustralya'da 8 çocuklu annenin ev mesaisi büyük ilgi gördü

Bir son dakika haberine göre Avustralya'nın Perth kentinde yaşayan Chloe Dunstan, sosyal medyadan eşi ve 8 çocuklarıyla birlikte 10 kişiden oluşan ailesine harcadığı 17 saatlik mesaisini paylaştı.

Avustralya'nın Perth kentinde yaşayan Chloe Dunstan, sosyal medyadan eşi ve 8 çocuklarıyla birlikte 10 kişiden oluşan ailesine harcadığı 17 saatlik mesaisini paylaştı. Dunston'un evde harcadığı mesai anları izlenme rekoru kırdı.

Avustralya'nın Perth kentinde yaşayan Chloe Dunstan, (27) 10 kişilik ailesine harcadığı zamanın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüler, ülkede büyük ilgi gördü. Chloe Dunstan YouTube kanalından kendisi, eşi, üçüz ve ikiz olan toplam 8 çocuklarıyla birlikte 10 kişilik ailesine neredeyse tüm zamanını harcıyor. Evdeki mesaisini sosyal medyadan paylaşan ve 230 binden fazla abonesi buluan Dunstan, "gece rutini" adı altında yayınladığı video ülkede büyük ilgi gördü.Videoda, Chloe'nin 16: 30 civarı akşam yemeği hazırlamasıyla başladığı, masal okunup, çocukların yatırılması gibi gece mesaisinde harcadığı anları yer aldı.

AMACIM KADINLARIN EVDEKİ ZORLU MESAİSİNE DİKKAT ÇEKMEK 

Yerel medyaya açıklamalarda bulunan Dunstan, "Tabi 17 saatimi aileme  ayırıyorum. Günde sadece 7 saat uyuyorum. Gece mesaim 16.30'da başlıyor. 22 yaşındayken 3 çocuğum vardı. Şimdi 27 yaşındayım tam 8 çocuğum var. Zaman yetmiyor. Yemeklerini yapıyorum, kitap okuyorum, yatırıyorum. Tüm bunlar koca bir zaman alıyor. Amacım kadının evdeki zorlu mesaisine dikkat çekmek. Bu nedenle seri şekilde video paylaşmaya çalışıyorum. İnsanlar da ilgi gösteriyor" dedi. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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