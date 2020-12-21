Son dakika gündem: Avrupa İlaç Ajansı, BioNTech ve Pfizer aşısının AB'de kullanımını onayladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika gündem: Avrupa İlaç Ajansı, BioNTech ve Pfizer aşısının AB'de kullanımını onayladı

21.12.2020 18:01 | Son Güncelleme: 21.12.2020 18:04
Son dakika gündem: Avrupa İlaç Ajansı, BioNTech ve Pfizer aşısının AB'de kullanımını onayladı

Gelen son dakika haberine göre Avrupa İlaç Ajansı (EMA), BioNTech ve Pfizer'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının Avrupa Birliği'nde (AB) kullanılmasına onay verdi.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), BioNTech ve Pfizer'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının Avrupa Birliği'nde (AB) kullanılmasına onay verdi.

EMA'nın Beşeri Tıbbi Ürünler Komitesi (CHMP), Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19'a karşı "BNT162b2" adlı aşının AB'de pazarlanması için koşullu onayladı.

AB Komisyonu'nun EMA'nın verdiği onayı bu akşam tasdik etmesi bekleniyor.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medyadaki hesabında EMA'nın onayından sonra yaptığı paylaşımda, "Hızlı harekete geçeceğiz. AB Komisyonu'ndan bu akşam bir karar çıkmasını bekliyorum." ifadesini kullandı.

Komisyon'nun tasdik etmesinden sonra AB ülkelerine aşı dağıtımının kısa sürede başlaması planlanıyor.

BioNTech ve Pfizer, geliştirdikleri aşıya ruhsat alabilmek için 30 Kasım'da EMA'ya başvurmuştu.

İngiltere'de Ulusal İlaç ve Sağlık Ürünleri Denetleme Kurumu (MHRA), söz konusu aşının yaygın kullanımına 2 Aralık'ta izin vermiş, aşılar 8 Aralık'ta yapılmaya başlanmıştı.

İsviçre'de ise BioNTech ve Pfizer'in Kovid-19 aşısına cumartesi günü şartlı pazarlama izni verilirken, Avrupa dışında, ABD ve Kanada'da söz konusu aşıda toplu aşılamaya geçilmişti.

AB, birlik ülkeleri için BioNTech ve Pfizer'den 300 milyona kadar doz aşısını güvence altına alırken, BioNTech ve Pfizer bu yıl 50 milyon doz ve gelecek yılda 1,3 milyar doz aşı üretmeyi planladıklarını bildirmişti.

Dünya çapında 1,68 milyondan fazla insan Kovid-19 salgınında hayatını kaybederken, mevcut durumda aşı söz konusu salgını kontrol altına almanın en umut verici yollarından biri olarak görülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Donald Trump Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Coşkun Sabah Birkan Sokullu İbrahim Büyükak
Spor Çağdaş Atan Ersun Yanal Mbaye Diagne Abdullah Avcı Mauricio Lemos
Tüm Haberler Türk Aksu Almanya Araştırma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Avrupa İlaç Ajansı, BioNTech ve Pfizer aşısının AB'de kullanımını onayladı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 18:04:28. #1.15#
title