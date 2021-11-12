Son dakika: AVCILAR'DA OTELİN ÇATISINDA YANGIN

AVCILAR'daki bir otelin çatısında kaynak yapılırken çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Dumandan etkilenen bir kişi kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.

Merkez Mahallesi'ndeki Çiğdem Caddesi'nde bununa bir otelin çatısında saat 18.00 sıralarında kaynak yapılırken bazı malzemeler tutuştu. Duman çıkması üzerine merdivenli itfaiye araçları sevk edildi. Sevk edilen araçlar 6 katlı binanın çatısındaki küçük çaplı yangını büyümeden söndürdü. Dumandan etkilenen bir kişi polis ve sağlık ekipleri tarafından kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Soruşturma sürdürülüyor.