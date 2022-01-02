Son dakika! AVCILAR'DA HASTANENİN GÜVENLİK GÖREVLİSİNE SALDIRAN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI - Haberler
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Son dakika! AVCILAR'DA HASTANENİN GÜVENLİK GÖREVLİSİNE SALDIRAN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: AVCILAR'da tartıştığı hastanenin güvenlik görevlisine hakaret edip saldıran şüpheli gözaltına alındı.

AVCILAR, İSTANBUL (DHA) - AVCILAR'da tartıştığı hastanenin güvenlik görevlisine hakaret edip saldıran şüpheli gözaltına alındı.

Olay, 30 Aralık günü saat 10.15 sıralarında, Avcılar Gümüşpala Mahallesi'nde Murat Kölük Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Eşi ve çocuğu ile gelen E.M.Ç., koronavirüs testi yaptırmak için hastaneye gelirken acelesi olduğunu söyledi. E.M.Ç. iddiaya göre, sıraya girmesi konusunda kendisini uyaran güvenlik görevlisi C.Y. ile tartıştı. E.M.Ç., kendisini uyaran görevli ile tartıştıktan sonra iddiaya göre hakaret ederek saldırdı. Beyaz kod verilmesi üzerine sevk edilen polis ekipleri soruşturmaya başladı. Kaçan E.M.Ç. bugün "Kasten Yaralama-Hakaret" suçundan gözaltına alındı. Güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıyan olay ile ilgili şüpheli Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilirken, görüntüler de soruşturma dosyasına konuldu.

Son dakika! AVCILAR'DA HASTANENİN GÜVENLİK GÖREVLİSİNE SALDIRAN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Son dakika! AVCILAR'DA HASTANENİN GÜVENLİK GÖREVLİSİNE SALDIRAN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Son dakika! AVCILAR'DA HASTANENİN GÜVENLİK GÖREVLİSİNE SALDIRAN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Son dakika! AVCILAR'DA HASTANENİN GÜVENLİK GÖREVLİSİNE SALDIRAN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

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