Son dakika gündem: Avcılar'da cep telefonu dükkanındaki hırsızlık anı kameraya yansıdı
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Son dakika gündem: Avcılar'da cep telefonu dükkanındaki hırsızlık anı kameraya yansıdı

Son dakika gündem: Avcılar'da cep telefonu dükkanındaki hırsızlık anı kameraya yansıdı
Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Avcılar'da girdiği iş yerinde çalmak istediği cep telefonuyla öz çekim yaptığı belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Avcılar'da girdiği iş yerinde çalmak istediği cep telefonuyla öz çekim yaptığı belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Avcılar Merkez Mahallesi'nde cep telefonu ve aksesuarları satan iş yerine giren iki şüpheliden biri mağaza sahibi baba oğlu oyalarken, diğeri telefonları inceleme bahanesiyle tezgahtaki telefonlara baktı.

Şüphelilerden biri öz çekim bahanesiyle aldığı 3 telefonu çalarken olay anı, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Polis ekipleri, çalmak istediği telefonlardan birinde de öz çekim yaptığı belirlenen zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş

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