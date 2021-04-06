Son dakika gündem: ATO Başkanı Baran, AA'nın 101. yılını kutladı
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Son dakika gündem: ATO Başkanı Baran, AA'nın 101. yılını kutladı

Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: ATO Başkanı Baran, AA'nın 101. yılını kutladı

Son dakika haberler... Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Anadolu Ajansının (AA) 101 yıldır Türkiye'nin gündemine şahitlik ettiğini belirterek, "AA, ülkemizde olan biteni bize ve dünyaya, dünyada olan biteni de bizlere objektif bir şekilde aktararak, çok önemli bir hizmet üretmektedir.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Anadolu Ajansının (AA) 101 yıldır Türkiye'nin gündemine şahitlik ettiğini belirterek, "AA, ülkemizde olan biteni bize ve dünyaya, dünyada olan biteni de bizlere objektif bir şekilde aktararak, çok önemli bir hizmet üretmektedir." ifadelerini kullandı.

Baran, AA'nın kuruluşunun 101'inci yıl dönümü dolayısıyla Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'ya kutlama mesajı gönderdi.

Mesajında, 6 Nisan 1920'de kurulan ve 101 yıldır Türkiye'nin gelişimine şahitlik eden AA'nın tarafsız, ilkeli ve hızlı habercilik anlayışıyla ülkenin gözü kulağı durumunda olduğunu vurgulayan Baran, kurumun uluslararası gazetecilik meslek ilkelerinden şaşmadan sürdürdüğü habercilik faaliyetlerini farklı dillerde gerçekleştirdiği yayınlarla genişlettiğine dikkati çekti.

Baran, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"AA, ülkemizde olan biteni bize ve dünyaya, dünyada olan biteni de bizlere objektif bir şekilde aktararak, çok önemli bir hizmet üretmektedir. Gerçekleştirdiği yeniliklerle ajans haberciliği hizmet kalitesini daha da yükselten AA'nın 101'inci yılını kutluyor, size ve şahsınızda tüm AA çalışanlarına başarı dileklerimi sunuyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı

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