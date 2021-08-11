Son dakika gündem: Ateş savaşçıları evlerine alkışlarla uğurladı

Son dakika haber... Muğla ve Bodrum'da günlerdir devam eden yangınlarda gece gündüz çalışan ateş savaşçıları görevlerini başarı ile tamamladı.

Muğla ve Bodrum'da günlerdir devam eden yangınlarda gece gündüz çalışan ateş savaşçıları görevlerini başarı ile tamamladı. Ülkenin değişik illerinden gelenlerin yanı sıra Bodrum'da görev yapan ateş savaşçıları çalışmalarını tamamladı. Görevleri tamamlandığı için evlerine dönen yangın söndürme ekipleri, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz ve Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz tarafından alkışlarla uğurlandı. Bodrum Halkı da evlerinden, sokaklardan alkışlarla yangın söndürme ekiplerine teşekkürlerini sundu.

Bodrum Yarımadası'nın çeşitli bölgelerinde günlerce süren yangınların kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmalarını da tamamlayarak yangınları tamamen söndürdü. Ülkemizin birçok bölgesinden Bodrum'a yardım için gelen yangın söndürme ekipleri günlerce süren özverili çalışmaların ardından bugün dönüş yoluna çıktı. Ekipleri uğurlamaya Mumcular'a gelen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz ve Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, yangında mücadele veren herkese tek tek teşekkür ederek şükranlarını iletti.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras yaptığı konuşmada, kendilerini bu mücadelede yalnız bırakmayan herkesin emeklerinin çok kıymetli olduğunu belirtti. Bir dahaki buluşmanın felaket sebebiyle olmaması temennisinde bulundu.

Başkan Aras, "Eğer Bodrum bugün huzur içinde oturuyorsa, sizin sayenizde, bu başarının sayesindedir. Bu mücadeleyi burada hep birlikte yürüttük. Arkadaşlarım canları pahasına, hayatları pahasına bu yangını hep beraber söndürdüler. Ben buradan onların alınlarından öpüyorum. Bize bu desteği veren bütün dostlarımıza, kardeşlerimize, Bodrum halkı adına şükran ve minnetlerimi sunmak istiyorum arkadaşlar. Sağ olun var olun" diye konuştu.

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ise, "Bizim için zor günlerdi. Bu zor günlerde yanımızda oldunuz. Bugünlerde birlik ve beraberlik önemlidir. Tüm halkımız adına teşekkür ediyorum. Sizin desteğinizle güç bulduk" diyerek herkese teşekkür etti.

Teşekkür konuşmasının ardından ekipler araçlarına binerek konvoy halinde Bodrum'dan çıkış yaptı. Bodrum halkı sokaklardan, evlerinden alkışlarla konvoy halindeki yangın söndürme ekiplerine teşekkürlerini sundu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı