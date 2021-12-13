Son dakika... ATAŞEHİR'DE ZİNCİRLEME KAZA KAMERADA

ATAŞEHİR'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda otomobilin kontrolünü kaybeden sürücü, 2 otomobil ve 1 motosiklete çarptıktan sonra park halindeki kamyonete vurdu. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası saniye saniye yansıdı

Kaza saat 11.30 sıralarında Atatürk Mahallesi Dudullu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre ara sokaktan çıkan Kezban Boran'ın kullandığı 34 EGD 820 plakalı otomobil kayganlaşan yolda park halindeki 2 otomobile ardından 09 AEP 734 plakalı motokuryeye çarptı. Otomobil, bir iş yerinin önünde park halindeki kamyonete çarparak durdu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar itfiaye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonar ambulansla hastane kaldırıldı. Kazaya karışan kamyonet sürücüsü Onur Tepeli Kamyonete malzeme yüklüyorduk. Bir ses geldi. Motorcuya çarptıktan sonra kamyonete çarptı. diye konuştu.

Motosiklet sürücüsünün yaralandığı zincirleme kaza bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlatırken, kaza yapan kadın sürücü polis merkezine götürüldü.