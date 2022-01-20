Ataşehir'de yangın merdivenin kapısının kilitli olduğu iddiası; hamile kadın dumandan etkilendi

ATAŞEHİR'DE 8 katlı binanın 2. katında çıkan yangında 1'i hamile 2 kişi dumandan etkilenirken, binadakiler yangın merdivenin kapısının kilitli olduğunu iddia etti.

İsa ALMAÇAYIR/ - ATAŞEHİR'DE 8 katlı binanın 2. katında çıkan yangında 1'i hamile 2 kişi dumandan etkilenirken, binadakiler yangın merdivenin kapısının kilitli olduğunu iddia etti.

İçerenköy Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi'ndeki 8 katlı binanın 2. katında saat 13.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri görenler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.