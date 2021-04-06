Son dakika... Ataşehir'de aracın çarpması sonucu otobüsün altına sürüklenen kadın hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... Ataşehir'de aracın çarpması sonucu otobüsün altına sürüklenen kadın hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Ataşehir'de yolun karşısına geçmeye çalışırken, bir aracın çarpması sonucu sürüklendiği park halindeki otobüsün altında sıkışan 23 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.

Ataşehir'de yolun karşısına geçmeye çalışırken, bir aracın çarpması sonucu sürüklendiği park halindeki otobüsün altında sıkışan 23 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Kayışdağı Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Tülin U'ya (23), sürücüsü ve plakası henüz tespit edilemeyen bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle caddede park halinde bulunan otobüsün altına sürüklenen Tülin U. sıkıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri kriko yardımıyla otobüsü kaldırarak Tülin U'yu sıkıştığı yerden çıkardı.

Ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Tülin U. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olaydan sonra aracıyla kaçan sürücüyü yakalamaya yönelik çalışma başlattı.

Öte yandan, görgü tanıkları Tülin U'ya bir kamyonetin çarptığını ve kaçtığını, kadını çıkaramadıkları için itfaiye ekiplerini çağırdıklarını belirtti.

Son dakika... Ataşehir'de aracın çarpması sonucu otobüsün altına sürüklenen kadın hayatını kaybetti
Son dakika... Ataşehir'de aracın çarpması sonucu otobüsün altına sürüklenen kadın hayatını kaybetti
Son dakika... Ataşehir'de aracın çarpması sonucu otobüsün altına sürüklenen kadın hayatını kaybetti
Son dakika... Ataşehir'de aracın çarpması sonucu otobüsün altına sürüklenen kadın hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Hulusi Akar Fahrettin Altun Alparslan Türkeş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Dilan Çıtak Acun Ilıcalı Caner Cindoruk
Spor Diego Burak Yılmaz Abdullah Avcı İsmail Kartal Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İntihar Denizlispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika... Ataşehir'de aracın çarpması sonucu otobüsün altına sürüklenen kadın hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 04:43:11. #1.15#
title