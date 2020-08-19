Son dakika gündem: Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler Son dakika haberi: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecindeki Asya-Pasifik ülkelerinde artışını sürdürüyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecindeki Asya-Pasifik ülkelerinde artışını sürdürüyor.

Endonezya'da ülke genelinde 1902 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 144 bin 945'e yükseldi.

Virüs kaynaklı ölenlerin sayısı 69 artışla 6 bin 346'ye, iyileşenlerin sayısı 2 bin 351 artışla 98 bin 657'ye ulaştı.

Kovid-19'la Mücadele Timi Sözcüsü Wiku Adisasmito, vaka yoğunluğunda "kırmızı" kategorideki yerlerde azalma, "turuncu" kategorideki bölgelerde ise yükselme kaydedildiği bilgisini paylaştı.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte kaydedilen 4 bin 650 yeni Kovid-19 vakasıyla ülkede toplam vaka sayısı 173 bin 774'e çıktı.

Ülkede son 24 saatte salgın nedeniyle 111 kişi hayatını kaybederken, bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 795'e yükseldi.

Filipinler'de hastalığa yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 716 artarak 113 bin 418'e ulaştı.

Nepal

Nepal Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 1016 yeni Kovid-19 vakası görüldü.

Açıklamada, yeni vakaların 205'inin başkent Katmandu ve çevresindeki bölgelerde saptandığı belirtildi.

Nepalli yetkililer, vaka sayısının arttığı Katmandu ve çevresindeki bölgelerde 1 haftalık karantina ilan etti.

Bu karara göre, halk evlerinden çıkmayacak, iş yerleri kapalı olacak, dışarıda yapılan tüm ibadetler ile törenlere müsaade edilmeyecek. Kural ihlali yapanlar ise 1 ay hapis cezası veya 4 dolar para cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Nepal'de bugüne kadar saptanan Kovid-19 vaka sayısı 28 bin 257'ye yükselirken, şimdiye kadar virüs nedeniyle 114 kişi yaşamını yitirdi.

Pakistan

Pakistan Ulusal Komuta ve Yönetim Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 613 Kovid-19 vakasının görüldüğü, toplam vaka sayısının 290 bin 445'e ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 11 kişinin öldüğü, bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 201'e çıktığı ifade edildi.

Pakistan'da Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 272 bin 128'e yükseldi.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 93 yeni Kovid-19 vakası görüldüğü bildirildi.

Yeni vakalardan 6'sının yurt dışı irtibatlı, 2'sinin de ülkede kalıcı ikamete ve çalışma iznine sahip kişiler olduğunun aktarıldığı açıklamada, diğer vakaların ise ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler olduğu bilgisine yer verildi.

Singapur'da bugüne kadar saptanan Kovid-19 vaka sayısı 56 bin 31'e yükseldi.

Şimdiye kadar Kovid-19 nedeniyle 27 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede, virüs tespit edilen 52 bin 533 kişi de iyileşti.

Sağlık Bakanlığı, vakaların çoğunun ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler arasında görüldüğünü, bu işçilerin kaldığı misafirhanelerdeki yayılmanın vaka artışında etkili olduğunu bildirmişti.

Tayland

Tayland Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte yurt dışı irtibatlı 1 yeni Kovid-19 vakası belirlendiği ve toplam vaka sayısının 3 bin 382'ye ulaştığı ifade edildi.

Açıklamada, ülkede Kovid-19 tespit edilen 3 bin 199 kişinin iyileştiği, 125 kişinin ise tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

Tayland'da Kovid-19'dan şimdiye kadar 58 kişi hayatını kaybetti.

Bangladeş

?Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 2 bin 747 Kovid-19 vakası tespit edilirken, virüs nedeniyle 41 kişi de yaşamını yitirdi.?

Toplam Kovid-19 vaka sayısının 285 bin 91'e, virüse bağlı can kaybının 3 bin 781'e çıktığı ülkede, virüse yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 165 bin 738'e ulaştı.

Bangladeş'te ilk Kovid-19 vakası 8 Mart'ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk can kaybı ise 18 Mart'ta görülmüştü.

Hong Kong

Hong Kong Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte 26 yeni Kovid-19 vakası saptandı.

Toplam Kovid-19 vaka sayısının 4 bin 587'ye yükseldiği Hong Kong'da, son 24 saatte 1 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı toplam can kaybı sayısı 72'ye çıktı.

Hong Kong'da bugüne dek Kovid-19 tespit edilen 3 bin 779 kişi de iyileşti.

Hong Kong'da sosyal mesafe kurallarına yönelik kısıtlamaların, 1 hafta daha uzatılarak 25 Ağustos'a kadar sürmesine karar verilmişti.

Kentte 30 Temmuz'da 149 yeni vaka tespit edilmiş, bu "salgının başından bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka artışı" olmuştu.

Yetkililer, vaka sayılarının artış gösterdiği Hong Kong'da geniş çaplı testler yapılacağını açıklamıştı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte ülkedeki Kovid-19 vakaları 16 artışla 9 bin 235'e yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 23 kişi daha sağlığına kavuşurken, toplam iyileşen kişi sayısı 8 bin 925'e, aktif vaka sayısı da 185'e çıktı.

Kovid-19'dan toplam 125 kişinin vefat ettiği Malezya'da bugün virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Japonya

Japonya'da son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı 1024 artarak 59 bin 513'e, ölü sayısı 5 artışla 1153'e yükseldi.

Son 24 saatte yeni 186 vakanın saptandığı başkent Tokyo'da toplam vaka sayısı 18 bin 268'e ulaştı.

Vaka sayıları Osaka'da 7 bin 288'e, Kanagawa'da 4 bin 82'ye, Aiçi'de 3 bin 905'e, Fukuoka'da 3 bin 831'e, Saitama'da 3 bin 322'ye, Çiba'da 2 bin 564'e, Hyogo'da 1998'e, Okinawa'da 1759'a, Hokkaido'da 1646'ya, Kyoto'da 1202'ye ve Gifu'da 523'e çıktı.

Kaynak: AA