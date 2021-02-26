Son dakika gündem: Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Bir son dakika haberine göre Asya-pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan (NCH) yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 6 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi, hayatını kaybeden olmadı.

Ülkede bugüne dek 89 bin 877 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi yaşamını yitirdi, 84 bin 997 kişi iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 24'ü yurt dışı bağlantılı 406 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 88 bin 922'ye çıktı.

Son 24 saatte 4 kişinin yaşamını yitirmesiyle salgında ölü sayısı 1585'e yükseldi. Bugüne kadar 79 bin 880 kişi sağlığına kavuştu.

Güney Kore'de ilk Kovid-19 aşı uygulamalarına bugün başlandığı duyuruldu.

Ülke yönetiminin, 65 yaş ve üstü kişiler için herhangi bir aşıyı onaylamaması ülke genelinde eleştirilere yol açtı.

Hindistan

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 16 bin 577 yeni vakaya rastlandı. Ülkedeki toplam Kovid-19 vaka sayısı 11 milyon 63 bin 491'e çıktı ve 10 milyon 738 bin 501 kişi iyileşti.

Son 24 saatte 120 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 156 bin 825'e yükseldi. ???????

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte Kovid-19 sebebiyle can kaybı olmadı, 24 yeni vaka tespit edildi, böylece toplam vaka sayısı 10 bin 951'e yükseldi.

Hong Kong'da bugüne kadar 198 kişi hayatını kaybetti, 10 bin 493 kişi iyileşti.

Hong Kong'da ilk Kovid-19 aşı uygulamalarına Çin'in geliştirdiği Sinopharm aşısı ile başlandı.

Sağlık merkezlerinde ve polikliniklerde yapılmaya başlanan aşılama programında, 60 yaş ve üstü kişiler ve sağlık çalışanlarının öncelikli olduğu belirtildi.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, vaka sayısı son 24 saatte 2 bin 651 artışla 571 bin 321'e yükseldi.

Son 24 saatte 46 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 12 bin 247'ye, iyileşenlerin sayısı 524 bin 582'ye ulaştı.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 13 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Toplam 59 bin 913 vakanın görüldüğü ülkede 29 kişi hayatını kaybetti, 59 bin 785 kişi iyileşti.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 45 Kovid-19 vakasına rastlandı, hayatını kaybeden olmadı.

Toplam vaka sayısının 25 bin 809'a çıktığı ülkede, bugüne kadar 83 kişi yaşamını yitirdi, 24 bin 952 kişi de sağlığına kavuştu.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer