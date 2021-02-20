Son dakika gündem: Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan (NCH) yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 8 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi, hayatını kaybeden olmadı.

Salgının ilk ortaya çıktığı Çin'de bugüne dek 89 bin 824 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi yaşamını yitirdi, 84 bin 734 kişi iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 32'si yurt dışı bağlantılı 448 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 86 bin 576'ya çıktı.

Son 24 saatte 3 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1553'e yükseldi. Bugüne dek 77 bin 83 kişi sağlığına kavuştu.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte Kovid-19 sebebiyle can kaybı yaşanmazken 15 yeni vaka tespit edildi, böylece toplam vaka sayısı 10 bin 849'a yükseldi.

Hong Kong'da bugüne kadar 197 kişi hayatını kaybetti, 10 bin 362 kişi iyileşti.

Hindistan

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 13 bin 430 yeni vakaya rastlandı, toplam vaka sayısı 10 milyon 990 bin 603'e çıktı ve 10 milyon 686 bin 936 kişi sağlığına kavuştu.

Son 24 saatte 82 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 156 bin 332'ye yükseldi.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 2 bin 240 Kovid-19 vakasıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 559 bin 288'i buldu.

Son 24 saatte 239 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 12 bin 68'e, iyileşenlerin sayısı 513 bin 120'ye ulaştı.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 12 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Toplam 59 bin 858 vakanın görüldüğü ülkede 29 kişi hayatını kaybetti, 59 bin 719 kişi iyileşti.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 82 Kovid-19 vakasına rastlandı, virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Toplam vaka sayısının 25 bin 323'e çıktığı ülkede bugüne kadar 83 kişi yaşamını yitirdi, 24 bin 129 kişi sağlığına kavuştu.

Tayvan

Tayvan Epidemi Kontrol Merkezinin açıklamasına göre, son 24 saatte yurt dışı bağlantılı bir Kovid-19 vakası görüldü.

Toplam vaka sayısının 942'ye çıktığı Tayvan'da virüs nedeniyle bugüne kadar 9 kişi öldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer