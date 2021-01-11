Son dakika gündem: Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 2 bin 52 Kovid-19 vakasıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 489 bin 736'a çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 11 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 9 bin 416'ya, iyileşenlerin sayısı ise 458 bin 206'ya yükseldi.

Ülkede şubat ayında aşılamanın başlaması bekleniyor. Filipinler, 9 Ocak'ta Hindistan Serum Enstitüsü ve yerel ortağı Faberco Life Sciences Inc. ile 30 milyon doz Covovax marka Kovid-19 aşısı alımını güvence altına almak için bir anlaşma imzaladı. Pfizer ve Oxford'dan AstraZeneca aşıları ise henüz Filipin hükümetinden onay alamadı.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 849 Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 523 bin 302'ye çıktı.

Son 24 saatte 22 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 7 bin 803 oldu.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 22 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Bugüne kadar 58 bin 929 vaka görüldü, virüs nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti, 58 bin 636 kişi iyileşti.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte 41 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, böylece vaka sayısı 9 bin 284'e yükseldi.

Virüs nedeniyle son 24 saatte kimsenin hayatını kaybetmediği ülkede ölü sayısı 158'de kaldı, virüs bulaşan 8 bin 468 kişi de iyileşti.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 249 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Son 24 saatte can kaybı yaşanmazken, şimdiye kadar 67 kişi hayatını kaybetti.

Bugüne kadar 10 bin 547 vakanın görüldüğü ülkede, virüs bulaşan 6 bin 566 kişi sağlığına kavuştu.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 451 Kovid-19 vakası bildirildi, bunun, son bir buçuk aydır kaydedilen en düşük günlük vaka sayısı olduğu belirtildi.

Son 24 saatte 15 kişi hayatını kaybederken, ülkede toplamda 1140 kişi Kovid-19 sebebiyle yaşamını yitirdi.

Ülkede vaka sayısı 69 bin 114'e yükselirken, 52 bin 552 kişi sağlığına kavuştu.

Bu arada, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in bugün yaptığı açıklamada, gelecek ay aşılamalara başlanacağını, aşıların tüm vatandaşlara ücretsiz yapılacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya