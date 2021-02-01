Son dakika gündem: Aşılanan kişi sayısı 2 milyonu geçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika gündem: Aşılanan kişi sayısı 2 milyonu geçti

01.02.2021 11:33 | Son Güncelleme: 01.02.2021 11:37
Son dakika gündem: Aşılanan kişi sayısı 2 milyonu geçti

Gelen son dakika haberine göre Aşılanan kişi sayısı 2 milyonu geçtiTÜRKİYE'de koronavirüs ile mücadele kapsamında ilk doz Covid-19 aşısı yaptıranların sayısı 2 milyonu geçti.

Aşılanan kişi sayısı 2 milyonu geçti

TÜRKİYE'de koronavirüs ile mücadele kapsamında ilk doz Covid-19 aşısı yaptıranların sayısı 2 milyonu geçti. 

Koronavirüse karşı aşının bulunması ile birlikte dünyada salgın ile mücadelede önemli bir aşamaya gelinirken, Türkiye'de de aşılama çalışması 14 Ocak'tan itibaren başladı. Sağlık çalışanlarından başlayan aşılama çalışması kapsamında Sağlık Bakanlığı'nca oluşturulan 'https://covid19asi.saglik.gov.tr/' adresinde Türkiye genelinin ardından iller bazında da aşılanan kişi sayısı anlık paylaşılmaya başlandı. Haritada,  Türkiye geneli aşılanan sayısı dakikada bir, illere göre dağılım ise 10 dakikada bir güncelleniyor. Platformda ülke genelinde toplam aşılanan kişi sayısı canlı olarak takip edilebiliyor. Buna göre, bugün saat 09.54'ten itibaren toplam 2 milyonu aşkın kişi aşılanırken, İstanbul'da 348 bin 664, Ankara'da 195 bin 464, İzmir'de 128 bin 312 kişi aşılandı. En az aşılanan kişinin ise 1563 ile Bayburt'ta olduğu görüldü. 

ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Muharrem İnce Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Cansu Dere Guy Ritchie Neslihan Atagül Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Arda Turan Cenk Tosun Gökhan Gönül İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Terör Ahmetli Beşiktaş Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Aşılanan kişi sayısı 2 milyonu geçti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.2.2021 11:37:38. #1.16#
title