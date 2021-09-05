Son dakika gündem: Aşık Veysel'in vefat eden oğlu Bahri Şatıroğlu için Mersin Cemevi'nde tören düzenlendi
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Son dakika gündem: Aşık Veysel'in vefat eden oğlu Bahri Şatıroğlu için Mersin Cemevi'nde tören düzenlendi

Son dakika gündem: Aşık Veysel'in vefat eden oğlu Bahri Şatıroğlu için Mersin Cemevi'nde tören düzenlendi
Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun vefat eden oğlu Bahri Şatıroğlu (80) için Mersin Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun vefat eden oğlu Bahri Şatıroğlu (80) için Mersin Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Karaciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybeden Şatıroğlu'nun cenazesi Mersin Cemevi'ne getirildi.

Burada düzenlenen törene katılan Şatıroğlu'nun eşi Suzan, 4 kızı ve yakınları üzüntü yaşadı. Törende, hayatını kaybeden Şatıroğlu için dua edildi.

Bahri Şatıroğlu'nun cenazesi akşam saatlerinde Sivas'ın Şarkışla ilçesine gönderilecek.

Şatıroğlu'nun cenazesinin, vasiyeti üzerine yarın Sivas'ın Sivrialan köyünde babası Aşık Veysel'in kabrinin yanında bulunan aile mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

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Son dakika gündem: Aşık Veysel'in vefat eden oğlu Bahri Şatıroğlu için Mersin Cemevi'nde tören düzenlendi - Haberler
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