Son dakika gündem: Aşık Veysel'in vefat eden oğlu Bahri Şatıroğlu için Mersin Cemevi'nde tören düzenlendi

Gelen son dakika haberlerine göre Halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun vefat eden oğlu Bahri Şatıroğlu (80) için Mersin Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi.