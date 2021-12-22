Son dakika haberi... Artvin'de kafede çıkan yangında ağır yaralanan Tolga Topal, yaşadıklarını anlattı Açıklaması

ERZURUM (AA) - Artvin'de 12 Aralık Pazar Günü kafede çıkan yangında ağır yaralanan ve kaldırıldığı Erzurum Şehir Hastanesinde 8 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayati tehlikeyi atlatan Tolga Topal, yaşadıklarını anlattı.

Halen Şehir Hastanesinde tedavisi süren 31 yaşındaki Topal, gazetecilere yaptığı açıklamada, olay günü kafede arkadaşlarıyla oturduklarını, müzik aletlerinin bulunduğu kısımda elektrik tesisatında kıvılcımın çıkmasıyla yangının meydana geldiğini söyledi.

Kafedekilerin yangından dolayı dışarı çıkmaya çalıştığı esnada izdiham olduğunu belirten Topal, "Kafe, tek giriş ve çıkışlı, merdivenli bir yerdi. Yangından kaçarken izdiham sonucu merdivenden düşüp elimi kırdım. Canımızı kurtarmak için dışarı çıktık. Allah'a şükür can kaybı olmadı." dedi.

Topal, olayda yaralananların hastaneye sevk edildiğini, kendisinin de gözlerini Erzurum'da yoğun bakımda açtığını dile getirdi.

Yangının kısa sürede büyüdüğünü ve olayın etkisinden halen kurtulamadığını anlatan Topal, şöyle devam etti:

"Yangın çok fazla uzun sürmedi, 1 dakikalık olayda her yer kül oldu. Adeta yangında cehennemi yaşadık diyebiliriz. Kafede yanımda olan bir arkadaşım da ciddi şekilde yandı. 8 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayati tehlikeyi atlattım. Şu anki durumuma şükrediyorum, yaralandım ama elimiz, kolumuz, gözümüz, duruyor. İnşallah kısa sürede tamamen iyileşiriz. Yangında ellerim, kollarım ve yüzüm yandı, bir arkadaşımın da kolları, bacağı yandı. Ölümlü olmayan bir olay atlattık. Hayatımda ilk kez böyle bir olay yaşadım, ister istemez psikolojik olarak etkilendik. "

Topal, Erzurum Şehri Hastanesi ve hastanenin yanık tedavi merkezi imkan ve hizmetlerinin çok güzel olduğunu, doktor ve personele ilgisinden dolayı teşekkür etti.

Yanık tedavi merkezi doktorlarından Onur Ceylan da vücudunun çeşitli yerlerinde 2. ve 3. derecede derin yanıkları bulunan Topal'ı yakından takip ettiklerini, tedavisinin sürdüğünü aktardı.

Artvin'in Çayağzı Mahallesi'nde 12 Aralık Pazar bir kafede henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında 12 kişi yaralanmıştı.