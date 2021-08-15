Son dakika gündem: Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'dan Afganların ülkelerine sığınması ve transit geçişiyle ilgili açıklama Açıklaması

Son dakika haberi... Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Afganistan vatandaşlarının ülkelerinde barınma ve transit geçişine "Hayır" demeyeceklerini belirterek, entelektüel çevrelerden ve Afgan kadın aktivistlerden oluşan birkaç yüz kişinin Arnavutluk'a geçici olarak sığınma talebini memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Afganistan vatandaşlarının ülkelerinde barınma ve transit geçişine "Hayır" demeyeceklerini belirterek, entelektüel çevrelerden ve Afgan kadın aktivistlerden oluşan birkaç yüz kişinin Arnavutluk'a geçici olarak sığınma talebini memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Başbakan Rama, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Afgan vatandaşların ülkelerine sığınması ve ABD'nin Arnavutluk'tan Afgan vatandaşlarının transit geçişine ilişkin talebini değerlendirdi.

ABD yönetiminin, son günlerde Arnavutluk'tan nihai varış noktası ABD olan belirli sayıda Afgan siyasi göçmen için transit ülke olmayı değerlendirmeleri yönünde talepte bulunduğunu aktaran Rama, "Biz, tartışmasız hayır demeyeceğiz. Bu sadece büyük müttefiklerimiz istedi diye değil, çünkü biz Arnavutluk'uz." ifadesini kullandı.

Amerikalıların, Kosova'dan, "dost ve müttefik orduların destekçisi olarak ifşa edilen" Afganları barındırmasını isteyip istemediğini bilmediğini kaydeden Rama açıklamasında "Eğer evet ise Kosova hükümetinin ve Kosova'nın onuru için olumlu yanıt vermesini diliyorum ancak şunu ifade etmeliyim ki NATO Zirvesi'nde, İttifak'ın Afganistan'dan çekilmesinden sonra Afgan iş birlikçilerin hayatlarıyla ilgili endişeyi dile getiren bendim." ifadesine yer verdi.

NATO zirvelerinden birine atıfta bulunarak, Arnavutluk'un üzerine düşen sorumluluğu almaya hazır olduğuna ve tüm NATO ülkelerinin bu yükü aralarında paylaşmaları gerektiğine işaret eden Rama, şunları kaydetti:

"Amerikan yönetiminden talep gelmeden, okyanus ötesindeki çok saygın iki sosyal kurumdan, Afganistan'ın barbarlarının infaz listesinde ilk sıralarda yer alan entelektüel çevrelerden ve Afgan kadın aktivistlerden birkaç yüz kişinin Arnavutluk'ta geçici olarak barınmasını talebini memnuniyetle karşıladık."

Taliban militanlarının Afganistan'da ilerleyişi sürerken, ABD tarafından müttefik olarak kabul edilen Afganların bazı ülkelere sığınması konusu tepkilere neden olmuştu.

Kosova tarafından ise Afganların barınma ve transit geçişine yönelik henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatjon Cuka