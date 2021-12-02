ARNAVUTKÖY'DEKİ TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI

ARNAVUTKÖY'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce hafriyat kamyonuna, ardından da duvara çarparak durabildi. Kazada yaralanan sürücü ve yanındaki kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza, bugün 15: 00'da Arnavutköy Sevban Mehmet Caddesi'nde meydana geldi. Hakan Hidayet Biçer'in yönetimindeki 34 GJ 8736 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce aynı yönde ilerleyen hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Hafriyat kamyonuna çarpan otomobil daha sonra ise karşı şeride fırladı ve Arnavutköy Polis Meslek Eğitim Merkezi'nin koruma bariyerlerini aşarak duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan Pakistan uyruklu olduğu öğrenilen Yasin J. ile otomobil sürücüsü Biçer yaralandı. Yaralı 2 kişinin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı 2 kişi ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili olay yerinde incelemelerde bulundu.