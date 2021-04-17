Arnavutköy'de kaza yapan kamyonet şoförü araçta sıkıştı

ARNAVUTKÖY'de önünde giden kamyonete çarpan, yoğurt yüklü kamyonetin şoförü araç içinde sıkıştı.

ARNAVUTKÖY'de önünde giden kamyonete çarpan, yoğurt yüklü kamyonetin şoförü araç içinde sıkıştı. Yaralı sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza sabah saat 08.30 sıralarında Arnavutköy, Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe Gişeleri mevkiinde meydana geldi. Yoğurt yüklü olan 34 TB 3377 plakalı kamyonetle Kuzey Marmara Otoyolu Mahmutbey istikametinde giden sürücü A. S. henüz bilinmeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde giden 50 ABA 176 plakalı kamyona hızla çarptı. Kazanın ardından sürücü A. S. kamyonet içinde sıkıştı. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güvenlik nedeniyle yolun iki şeridi kapatıldıktan sonra sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralı sürücü ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne götürüldü. Kazanın ardından kamyonette yüklü olan yoğurdun bir kısmı yola döküldü. Kamyonetin çekici ile kaldırılmasının ardından yol tamamen trafiğe açıldı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı