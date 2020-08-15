Son dakika gündem: Arnavutköy'de kaza sonrası can pazarı (1)
Son dakika haberi... ARNAVUTKÖY'de iki otomobilin karıştığı kazada 7 kişi yaralandı.
15.08.2020 15:56 | Son Güncelleme: 15.08.2020 17:00
ARNAVUTKÖY'de iki otomobilin karıştığı kazada 7 kişi yaralandı.
Hadımköy Eski Edirne yolunda iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Feci kaza sonrası can pazarı yaşandı. Yaralılara yardım için çevredekiler seferber oldu. Olay yerine çok sayıda ambulans sevkedildi. Kazada 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.
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Kaynak: DHA