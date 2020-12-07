Son dakika gündem: ARNAVUTKÖY'DE ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞEN İNŞAAT İŞÇİSİ HAYATINI KAYBETTİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika gündem: ARNAVUTKÖY'DE ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞEN İNŞAAT İŞÇİSİ HAYATINI KAYBETTİ

07.12.2020 17:58 | Son Güncelleme: 07.12.2020 18:03
Son dakika gündem: ARNAVUTKÖY'DE ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞEN İNŞAAT İŞÇİSİ HAYATINI KAYBETTİ

Bir son dakika haberine göre Taylan ERGÜN / İSTANBUL DHAArnavutköy'de inşaatın asansör boşluğuna düşen işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Taylan ERGÜN/ İSTANBUL DHA

Arnavutköy'de inşaatın asansör boşluğuna düşen işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, saat 14.00'da Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi Andız Sokak'ta meydana geldi. 5 katlı bir inşaatta çalışan Erkan D. (40) isimli inşaat işçisi, henüz belirlenemeyen nedenle en üst kattan asansör boşluğuna düştü. Erkan D.'nin yardımına çalışma arkadaşları koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Erkan D.'yi ambulansta Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne götürdü. Bu sırada, Erkan D.'nin çalışma arkadaşları, olay yerinde gözyaşı döktü. Erkan D. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
Son Dakika! Arnavutköy'de taş ocağında meydana gelen göçükte 2 işçi hayatını kaybetti
Son Dakika! Arnavutköy'de taş ocağında meydana gelen göçükte 2 işçi hayatını kaybetti
Son dakika haber... Arnavutköy'de bir taş ocağında toprak kayması nedeniyle göçük oluştu 2 işçi hayatını kaybetti (2)
Son dakika haber... Arnavutköy'de bir taş ocağında toprak kayması nedeniyle göçük oluştu 2 işçi hayatını kaybetti (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Donald Trump Mustafa Şentop Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Sezen Aksu Demet Akalın Yıldız Tilbe
Spor Sörloth Ersun Yanal Gökhan Gönül Burak Yılmaz Ali Palabıyık
Tüm Haberler Kız Bursa Adana Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: ARNAVUTKÖY'DE ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞEN İNŞAAT İŞÇİSİ HAYATINI KAYBETTİ - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 18:06:39. #1.15#
title