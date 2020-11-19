Son dakika haber! Arjantin'in First Lady'si Yanez Google'a dava açtı
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Son dakika haber! Arjantin'in First Lady'si Yanez Google'a dava açtı

19.11.2020 18:37 | Son Güncelleme: 19.11.2020 18:42
Son dakika haber! Arjantin'in First Lady'si Yanez Google'a dava açtı

Son dakika haberleri: Arjantin'in First Lady'si Yanez, hakkında yanlış ve kötü bilgiler yaydığı iddiasıyla Google'a hakaret davası açtı.

Arjantin'in First Lady'si Yanez, hakkında yanlış ve kötü bilgiler yaydığı iddiasıyla Google'a hakaret davası açtı.

Arjantin'in First Lady'si Fabiola Yanez; kadın düşmanı, kötü niyetli ve karalayıcı olduğu iddialarıyla Google'a dava açtı. Dünyanın en popüler arama motoru Google, içeriği dünyanın her köşesinden gönüllü insanlar tarafından ortaklaşa hazırlanan ve internetin en geniş kaynak sitelerinden biri olan Wikipedia Ansiklopedisi'nde Yanez'in adını "Fiambrola Chiruza Yez", aslında gazetecilik olan mesleğini ise "florero" olarak etiketledi. Google'ın hem ismini hem de mesleğini yanlış etiketlemesi Yanez'in tepkisini çekti. Çünkü Arjantin argosunda "fiambrola chiruza" kaba davranışları olan ve küfür eden kadın anlamına gelirken, "florero" yani "saksı" ise hiç bir işe yaramayan anlamında kullanılıyor.

Arjantin Federal Mahkemesinde yapılan ilk duruşmada Yanez'in avukatı; "Google arama motorunun Wikipedia bilgi panelinde Yanez; kadınlara karşı düşmanca, kötü niyetli ve karalayıcı bir üslupla küçük düşürülmüştür. Adının ve mesleğinin tanımlanması gereken kısımlarda hak etmediği şekilde aşağılayıcı ifadeler kullanılmıştır" iddiasında bulundu.

Davada, Google'a karşı acil bir BT uzmanı çağrısında bulunularak, "Fabiola Yanez" ve "First Lady" adına ilişkin bugüne kadar Wikipedia'ya girilen tüm verilerin indirilmesi ve depolanması ile ilgili bilgilerin mahkemeye sunulması istendi. Federal Mahkeme ise, arama motorunun panelinde yanlış girilen etiketlerin neden olduğu zararın hesaplanabilmesi için bu yayının nasıl oluşturulduğunun, ne kadar süredir aktif olduğunun ve kaç kez görüntülendiğinin detaylandırılmasını talep etti.

Yanez'in Google'a açtığı dava akıllara, Arjantin eski Devlet Başkanı ve şu anki Başkan Yardımcısı Cristina Fernandez de Kirchner'in 6 Ağustos 2020'de kendisi hakkında yanlış ve saldırgan bilgiler yayınladığı gerekçesiyle Google'a dava açmıştı. Mayıs 2020'de, arama motorunun bilgi paneli eski başkan Kirchner'i "Arjantin ulusunun hırsızı" olarak etiketlemişti. - BUENOS AIRES

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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