BUENOS AIRES - Arjantin'de "Maradona'nın öldürüldüğü" iddiasıyla gösteri düzenlendi
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BUENOS AIRES - Arjantin'de "Maradona'nın öldürüldüğü" iddiasıyla gösteri düzenlendi

11.03.2021 03:15 | Son Güncelleme: 11.03.2021 03:30

Arjantin'de, 25 Kasım 2020'de hayatını kaybeden efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın ölümünün aydınlatılması için gösteri yapıldı.

Arjantin'de, 25 Kasım 2020'de hayatını kaybeden efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın ölümünün aydınlatılması için gösteri yapıldı.

Başkent Buenos Aires'in merkezindeki Obelisco Dikilitaşında yüzlerce kişi, "Maradona'nın öldürüldüğü" iddiasıyla bir araya geldi.

Maradona'nın ölümünün aydınlatılmasını isteyen göstericiler, efsane futbolcunun ölümüne sebep olanların cezalandırılması talebinde bulundu.

Gösteriye Maradona'nın küçük oğlu Dieguito Fernando Maradona, Maradona'nın kızları Dalma ve Gianinna Maradona ile Maradona'nın eski eşi Claudia Villafane de katıldı. Yoğun ilgi nedeniyle Maradona'nın kızları ile eski eşi gösteriye devam etmeden erken ayrıldı.

Futbol tarihinin en iyi oyuncuları arasında yer alan Maradona, 25 Kasım'da Arjantin'in Buenos Aires eyaletine bağlı Tigre kentinde "kronik kalp yetmezliğine bağlı akut akciğer ödemi" nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Ölümünün ardından açılan soruşturma kapsamında, aralarında Maradona'nın beyin cerrahı Leopoldo Luque ve psikiyatristi Agustina Cosachov'un da bulunduğu 7 kişi, efsane futbolcunun ölümüne sebebiyet vermekle suçlanmıştı.

Maradona'nın ailesinin de tanık olarak dinlendiği soruşturma devam ediyor.

BUENOS AIRES - Arjantin'de 'Maradona'nın öldürüldüğü' iddiasıyla gösteri düzenlendi
BUENOS AIRES - Arjantin'de 'Maradona'nın öldürüldüğü' iddiasıyla gösteri düzenlendi
BUENOS AIRES - Arjantin'de 'Maradona'nın öldürüldüğü' iddiasıyla gösteri düzenlendi
BUENOS AIRES - Arjantin'de 'Maradona'nın öldürüldüğü' iddiasıyla gösteri düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik

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