Son dakika gündem: Ardahan'da üç ay önce çalınan demir direkler JASAT ekibince bulundu
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Son dakika gündem: Ardahan'da üç ay önce çalınan demir direkler JASAT ekibince bulundu

Anadolu Ajansı / Günay Nuh - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Ardahan'da üç ay önce çalınan demir direkler JASAT ekibince bulundu

Gelen son dakika haberlerine göre Ardahan'ın Çıldır ilçesinde çalınan 80 demir direk ve tel örgüler, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından bir evin bahçesinde bulundu.

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Ardahan'ın Çıldır ilçesinde çalınan 80 demir direk ve tel örgüler, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından bir evin bahçesinde bulundu.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekibi, 3 ay önce yol yapım işi yürüten firmaya ait demir direk ve tel örgülerin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Çalınan malzemelerin Eski Beyrehatun köyündeki evin bahçesinde olduğu tespit edildi. Adresteki aramada çalıntı malzemelerin yanı sıra ruhsatsız av tüfeği ile muşta ele geçirildi.

Malzemeler firma yetkililerine teslim edildi.

Hırsızlıkla ilgili gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ardahan Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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