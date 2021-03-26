Son dakika gündem: Ardahan'da üç ay önce çalınan demir direkler JASAT ekibince bulundu

Gelen son dakika haberlerine göre Ardahan'ın Çıldır ilçesinde çalınan 80 demir direk ve tel örgüler, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından bir evin bahçesinde bulundu.