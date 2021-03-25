ARDA TURAN'A AÇILAN ALACAK DAVASINDA "GÖREVSİZLİK" KARARI

GALATASARAYLI futbolcu Arda Turan'a eski şoförü tarafından açılan davada görevsizlik kararı verildi, dosya İş Mahkemesi'ne gönderildi.

GALATASARAYLI futbolcu Arda Turan 'a eski şoförü tarafından açılan davada görevsizlik kararı verildi, dosya İş Mahkemesi'ne gönderildi. Haksız yere işten çıkarıldığını iddia eden Arda Turan'ın eski şoförü Aşkın Yıldırım, sarı kırmızılı futbolcuya bin 700 liralık belirsiz alacak davası açmıştı. İstanbul 19. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bugün devam eden duruşmaya, Davacı Aşkın Yıldırım ile avukatı katılırken, Davalı Arda Turan ise duruşmaya gelmedi. Duruşmada söz alan Aşkın Yıldırım, davanın kabulünü istedi. Mahkeme ise davada görevli mahkemenin İş Mahkemesi olduğunu belirterek, Aşkın Yıldırım'ın açtığı davayı İş Mahkemesi'ne gönderdi.

"ARDA TURAN'IN HER ZAMAN YANINDA BULUNDU"

Dava dilekçesinde Arda Turan'ın 20 Nisan 2017 tarihinde Aşkın Yıldırım'ın işine son verdiği, bunun üzerine de Aşkın Yıldırım iş akdinin haksız yere sona erdiğini iddia ederek mahkemeye başvurduğu belirtilmişti. Aşkın Yıldırım'ın avukatı dava dilekçesinde, "Aşkın Yıldırım, Arda Turan'ın şöförlük dışında her zaman yanında bulunmuştur. Arda Turan, o tarihlerde Aşkın Yıldırım'ı başka bir şirket üzerinden sigortalı göstermiştir. Maaşını da elden vermiştir. Evcil hayvanlarının bakımına da destek olmuştur. Arda Turan ve ailesinin alışverişlerinden, evin inşaat işlerini dahi yapmıştır. Müvekkil, davalının sadece şoförü değil, aynı zamanda korumalığını da yapmıştır. Hak etmiş olduğumuz bedelin tahsilini ve şimdilik bin 700 liranın tahsilini davalı Arda Turan'dan istiyoruz" ifadeleri kullanılmıştı.

"DAVA HAKSIZ VE HUKUKA AYKIRIDIR"

Arda Turan'ın avukatı ise cevap dilekçesinde "Aşkın Yıldırım'ın iddialarını herhangi bir hak kaybına uğramamak için kabul etmiyoruz. Bin 700 liralık alacak talebinin herhangi bir dayanağı yoktur. Dava haksız ve hukuka aykırıdır" diyerek davanın reddini talep etmişti.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı