Son dakika gündem: Aras EDAŞ Ağrı'da elektrik altyapısı için bu yıl 200 milyon liralık yatırım yapacak

Son dakika haberleri: Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (EDAŞ) Genel Müdürü Fikret Akbaş, "Bu sene de 9 ayrı grupta 175 milyonu yatırım, 25 milyonu da bakım çalışmasıyla birlikte 2021 yılı Ağrı bütçesine 200 milyon lira ayırdık.

Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (EDAŞ) Genel Müdürü Fikret Akbaş, "Bu sene de 9 ayrı grupta 175 milyonu yatırım, 25 milyonu da bakım çalışmasıyla birlikte 2021 yılı Ağrı bütçesine 200 milyon lira ayırdık." dedi.

Akbaş, İbrahim Çeçen Üniversitesi yerleşkesindeki konukevinde düzenlediği basın toplantısında, 7 il, 58 ilçe ve 4 bin civarında köye elektrik dağıtım hizmeti götürdüklerini söyledi.

Elektrik şebekesi geçmişte yeterli düzeyde olmadığı için Ağrı'ya pozitif ayrımcılık yaptıklarını belirten Akbaş, kentte bugüne kadar yaklaşık 500 milyon liralık yatırımı hayata geçirdiklerini anlattı.

Hem şebeke hem de teknolojik anlamda kente yapılan yatırımlarla ilgili bilgi veren Akbaş, şunları kaydetti:

"Mevcut şebekemizin bakımını 100 milyon lirayla yaptık. Ayrıca 100 milyon liralık da teknolojik yatırım yaptık. Buradaki hedefimiz bölge insanına, ticaretine, sanayisine, turizmine ve eğitimine enerji yönüyle katkı sağlamak. Sorunları bir an önce gidermek için pozitif ayrımcılığı yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Bu sene de 9 ayrı grupta 175 milyonu yatırım, 25 milyonu da bakım çalışmasıyla birlikte 2021 yılı Ağrı bütçesine 200 milyon lira ayırdık."

Arızayı sıfıra indirip vatandaşlara elektrik kesintisini unutturmak istediklerini vurgulayan Akbaş, yapılan yatırımlarla Ağrı'da elektrik şebekesinin birçok ilden daha iyi bir duruma getirildiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez