Son dakika gündem: Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Son dakika gündem: Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı

19.01.2021 22:03 | Son Güncelleme: 19.01.2021 22:06
Son dakika gündem: Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Irak'ta 12 bin 962'ye, Suudi Arabistan'da 6 bin 335'e, Umman'da 1516'ya, Kuveyt'te 950'ye, Bahreyn'de 361'e yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Irak'ta 12 bin 962'ye, Suudi Arabistan'da 6 bin 335'e, Umman'da 1516'ya, Kuveyt'te 950'ye, Bahreyn'de 361'e yükseldi.

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 9 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 823 kişinin enfekte olduğu ifade edildi.

Açıklamada, ülkede Kovid-19'dan ölümlerin 12 bin 962'ye, vakaların 609 bin 852'ye, iyileşenlerin sayısının da 573 bin 11'e çıktığı belirtildi.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 6 kişinin hayatını kaybettiği, 226 kişide virüs tespit edildiği aktarıldı.

Virüs kaynaklı toplam can kaybının 6 bin 335'e, vaka sayısının 365 bin 325'e yükseldiği bilgisi verilen açıklamada, 357 bin 4 kişinin sağlığına kavuştuğu kaydedildi.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede Kovid-19 nedeniyle 2 kişinin daha vefat ettiği, 135 yeni vaka kaydedildiği ve 185 kişinin iyileştiği duyuruldu.

Ülkede Kovid-19'dan ölümlerin 1516'ya, vaka sayılarının 132 bin 146'ya, sağlığına kavuşan hasta sayısının da 124 bin 398'e çıktığı ifade edildi.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son bir günde 2 kişinin virüs nedeniyle öldüğü, 578 kişinin enfekte olduğu, 440 kişinin iyileştiği bildirildi.

Açıklamada, son verilerle ülkede toplam can kaybının 950, vaka sayısının 158 bin 822, iyileşen kişi sayısının da 151 bin 936 olduğu aktarıldı.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası 1 kişinin hayatını kaybettiği, 333 kişinin enfekte olduğu, 349 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Açıklamada, can kayıplarının 361'e, vakaların 97 bin 940'a, sağlığına kavuşanların sayısının da 94 bin 646'ya ulaştığı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mohammed Yahya Ahmad Mohammed

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Can Yaman Sezen Aksu Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses
Spor Ünal Karaman Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Hastane
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.1.2021 22:11:55. #1.15#
title