Son dakika gündem: Arap koalisyonu: Husilerin bomba yüklü bir insansız hava aracı daha düşürüldü

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından Suudi Arabistan'a yolladığı bomba yüklü bir insansız hava aracının (İHA) daha imha edildiğini açıkladı.

Koalisyon güçlerinin Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan açıklamasında, Husi milisler tarafından ülkenin güneybatısındaki Hamis Muşayt bölgesine gönderilen bomba yüklü bir insansız hava aracının daha Suudi Arabistan savunma sistemi tarafından düşürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, sivillerin korunması için gerekli önlemlerin alınmaya devam edileceği kaydedildi.

Husilerden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Dün yapılan benzeri açıklamada yine, adı geçen bölgeye Husiler tarafından gönderilen iki bomba yüklü İHA'nın daha etkisiz hale getirildiği bildirilmişti.

İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.