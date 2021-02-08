Son dakika gündem: Arap Birliği dışişleri bakanları toplantısı Mısır'da başladı

Arap Birliğinin dışişleri bakanları düzeyindeki olağanüstü toplantısının, Mısır'ın başkenti Kahire'de başladığı belirtildi.

Mısır resmi ajansı MENA'ya göre dışişleri bakanları, başta Filistin meselesi olmak üzere Arap dünyasındaki gelişmeleri ele almak üzere Arap Birliğinin Kahire'deki merkez binasında toplandı.

Mısır ve Ürdün'ün talebiyle düzenlenen ve Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'nin başkanlık ettiği toplantıda, İsrail'in, Filistin halkının haklarını olumsuz etkileyen ve iki devletli çözümü baltalayan tek taraflı planlarının reddinin teyit edilmesi bekleniyor.

Toplantıda ayrıca, Doğu Kudüs'teki yasa dışı yerleşim birimleri inşasının tamamıyla durdurulmasını öngören Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına bağlı kalınmasının zorunluluğu üzerinde durulacağı ve İsrail'den barış görüşmelerine yeniden başlamasının isteneceği ifade ediliyor.

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in, "1967 sınırlarını, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin inşasına son vermeyi" kabul etmemesi nedeniyle Nisan 2014'te durmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu