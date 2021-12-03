Son dakika gündem: Apartmanda çıkan yangında, 6 kişi dumandan etkilendi

SİVAS'ta bir apartmanın 3'ün katında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 6 kişiye ambulansta müdahale edildi.

Danişment Gazi Mahallesi Toki Konutları'nda 6 katlı apartmanın 3'üncü katında oturan İ.D.'ye ait dairenin yatak odasında saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıkan yangını fark eden İ.D., itfaiyeye haber verdi. Binada oturan bazı aileler de dışarı çıktı. İhbar üzerire adrese sevk edilen Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Doğalgaz dağıtım şirketi ekipleri de binanın gazını keserek önlem aldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 6 kişiye hazır bekletilen ambulansta müdahale edildi.Yangında daire, kullanılmaz hale geldi.