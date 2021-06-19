Son dakika gündem: Apartman boşluğuna düşen yaralı martının imdadına itfaiye ekipleri koştu

Edinilen son dakika gelişmesine göre Apartman boşluğuna düşen yaralı martının imdadına itfaiye ekipleri koştu Zonguldak'ta Gazipaşa Caddesinde bir iş merkezinin boşluğuna düşen yaralı martı itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışması sonucunda kurtarıldı.

Apartman boşluğuna düşen yaralı martının imdadına itfaiye ekipleri koştu

ZONGULDAK - Zonguldak'ta Gazipaşa Caddesinde bir iş merkezinin boşluğuna düşen yaralı martı itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışması sonucunda kurtarıldı.

Olay sabah saatlerinde Gazipaşa Caddesinde meydana geldi. Yaralı bir martı bir iş merkezinin boşluğuna düştü. Martının bağırış seslerini duyan vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine hemen verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri martıya ulaşmak için dakikalarca uğraştı. Uzun uğraşlar sonucunda itfaiye ekipleri yaralı martıyı düştüğü yerden kurtardı. Ardından ekipler yaralı martıyı kutuya koyarak tedavisi yapılması için veterinere getirdi. Yaralı martı tedavisinin ardından doğaya tekrar geri bırakılacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emre Can Bayram