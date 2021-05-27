Son dakika gündem: ANTALYA YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTERKEN OTOMOBİL ÇARPAN KADIN ÖLDÜ
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Son dakika gündem: ANTALYA YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTERKEN OTOMOBİL ÇARPAN KADIN ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Antalya'da yolun karşınına geçmek isterken sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobilin altında kalan Aylin Şentürk (34) yaşamını yitirdi.

Antalya'da yolun karşınına geçmek isterken sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobilin altında kalan Aylin Şentürk (34) yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Döşemealtı ilçesi Akdeniz Bulvarı üzerinde meydana geldi. Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde taksiye binen Aylin Şentürk, Burdur'un Bucak ilçesine gideceğini söyledi. Şentürk, Döşemealtı ilçesi Akdeniz Bulvarı'nda taksiden indi. Yol kenarında kısa süre oturan, ardından yolun karşısına geçmek isteyen Şentürk'e, bir otomobil çarparak uzaklaştı. Kaza sonrası ağır yaralanan Şentürk, çevredekilerin ihbarı üzerine çağrılan ambulansla özel bir hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi. Çevrede ve kamera görüntülerinde inceleme yapan polis, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobili bulmak için çalışma başlattı. Şentürk'ün cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Son dakika gündem: ANTALYA YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTERKEN OTOMOBİL ÇARPAN KADIN ÖLDÜ
Son dakika gündem: ANTALYA YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTERKEN OTOMOBİL ÇARPAN KADIN ÖLDÜ
Son dakika gündem: ANTALYA YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTERKEN OTOMOBİL ÇARPAN KADIN ÖLDÜ
Son dakika gündem: ANTALYA YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTERKEN OTOMOBİL ÇARPAN KADIN ÖLDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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